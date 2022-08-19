Гутерреш: решение о маршруте миссии МАГАТЭ на ЗАЭС нужно принимать с учётом мнения сторон

Решение о маршруте миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС нужно принимать с учётом мнения России и Украины, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в беседе с журналистами в Одессе.

Он отметил, что МАГАТЭ — самостоятельное агентство, именно его руководство должно решить, как и когда посещать объект и каким образом проводить инспекцию.

«Решения по этим вопросам — это решения МАГАТЭ, естественно, с согласия сторон, с согласия и правительства Украины», — заявил Гутерреш.

Генсек ООН напомнил, что у секретариата всемирной организации на Украине есть возможности для содействия обеспечению безопасности и проезду МАГАТЭ из Киева на ЗАЭС в случае, если это потребуется.

Он также призвал к демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

В МИД России заявили, что прекращение обстрелов является залогом поездки МАГАТЭ на ЗАЭС.