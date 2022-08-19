Гутерреш: решение о маршруте миссии МАГАТЭ на ЗАЭС нужно принимать с учётом мнения сторон
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Он отметил, что МАГАТЭ — самостоятельное агентство, именно его руководство должно решить, как и когда посещать объект и каким образом проводить инспекцию.
«Решения по этим вопросам — это решения МАГАТЭ, естественно, с согласия сторон, с согласия и правительства Украины», — заявил Гутерреш.
Генсек ООН напомнил, что у секретариата всемирной организации на Украине есть возможности для содействия обеспечению безопасности и проезду МАГАТЭ из Киева на ЗАЭС в случае, если это потребуется.
Он также призвал к демилитаризации Запорожской атомной электростанции.
В МИД России заявили, что прекращение обстрелов является залогом поездки МАГАТЭ на ЗАЭС.