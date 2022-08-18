В МИД России заявили, что прекращение обстрелов является залогом поездки МАГАТЭ на ЗАЭС
По его словам, контроль МАГАТЭ над Запорожской АЭС может быть восстановлен в кратчайшие сроки, для этого необходим визит специалистов агентства.
«Все этому должны содействовать. А чтобы это произошло, первое, что должно быть сделано, — это чтобы были остановлены обстрелы Запорожской АЭС украинской стороной, — приводит ТАСС заявление Вишневецкого.
Дипломат подчеркнул, что поездка МАГАТЭ на ЗАЭС небезопасна, пока ведутся обстрелы.
«Вот над чем нужно думать, вот к чему надо призывать», — подытожил Вишневецкий.
Ранее власти Энергодара заявили, что украинские войска ведут массированный обстрел города, в котором находится Запорожская атомная электростанция.