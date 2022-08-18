В МИД России заявили, что прекращение обстрелов является залогом поездки МАГАТЭ на ЗАЭС

Основным препятствием для визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС являются обстрелы ядерного объекта со стороны Украины. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий призвал мировое сообщество повлиять на украинские власти.

По его словам, контроль МАГАТЭ над Запорожской АЭС может быть восстановлен в кратчайшие сроки, для этого необходим визит специалистов агентства.

«Все этому должны содействовать. А чтобы это произошло, первое, что должно быть сделано, — это чтобы были остановлены обстрелы Запорожской АЭС украинской стороной, — приводит ТАСС заявление Вишневецкого.

Дипломат подчеркнул, что поездка МАГАТЭ на ЗАЭС небезопасна, пока ведутся обстрелы.

«Вот над чем нужно думать, вот к чему надо призывать», — подытожил Вишневецкий.

Ранее власти Энергодара заявили, что украинские войска ведут массированный обстрел города, в котором находится Запорожская атомная электростанция.