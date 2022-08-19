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Касперская рассказала о возможностях Запада отключать смартфоны в России

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Страны Запада обладают возможностью отключать смартфоны в России, сообщила телеканалу «Звезда» президент группы компаний InfoWatch, председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.
Касперская рассказала о возможностях Запада отключать смартфоны в России
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Robberts

Об этом она рассказала на полях международного военно-технического форума «Армия-2022».

«Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить всё, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», — сказала Касперская.

По её словам, полного обрушения инфраструктуры в таком случае не последует, всегда имеется возможность перейти на альтернативные способы связи.

Самым эффективным способом избежать такого сценария является импортозамещение, отметила Касперская.

В начале августа зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что киберцентры в Польше, Эстонии и Латвии работают против России.

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