Ветеран Военно-морских сил США, журналист Шон Спунтс в беседе с Newsweek допустил, что президент России Владимир Путин прав в том, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине.

«Заявления президента России Владимира Путина о том, что США намеренно затягивают российско-украинский конфликт, могут быть не такими уж неправдоподобными, как их описывают», — приводятся слова Спунтса в статье.

Он считает, что США таким образом надеются достичь «краха России как в экономическом, так и в военном плане».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт.