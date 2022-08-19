Ветеран армии США Спунтс признал, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине
- РИА Новости
«Заявления президента России Владимира Путина о том, что США намеренно затягивают российско-украинский конфликт, могут быть не такими уж неправдоподобными, как их описывают», — приводятся слова Спунтса в статье.
Он считает, что США таким образом надеются достичь «краха России как в экономическом, так и в военном плане».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт.