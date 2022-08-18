Посол КНДР в Москве обвинил Сеул в распространении коронавируса в Северной Корее

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что Сеул несёт вину за распространение коронавируса в Северной Корее.

«Факты подтверждают, что распространение COVID-19 через предметы — не фикция, которую можно игнорировать, а научная и объективная истина, и именно Южная Корея является основной причиной распространения штамма «стелс-омикрон» в нашей стране и окружающих государствах в последнее время», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что причиной появления коронавирусной инфекции в КНДР являются заражённые инфекцией «листовки и другие предметы, которые вбрасывались из Южной Кореи» на территорию КНДР, в том числе с использованием воздушных шаров.

Дипломат призвал международное сообщество осудить Южную Корею и заставить её наказать виновных.

Ранее в КНДР заявили, что Пхеньян может уничтожить власти Южной Кореи при попытке занести на территорию страны COVID-19.