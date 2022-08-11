«Рёнхап»: КНДР пригрозила уничтожить власти Южной Кореи при попытке занести в страну COVID

Власти КНДР заявили, что Пхеньян может уничтожить власти Южной Кореи при попытке занести на территорию страны COVID-19.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на сестру лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

«Если враг будет упорствовать в таких опасных действиях, как провоцирование проникновения вируса в нашу республику, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей», — заявила она.

Ранее Ким Чен Ын торжественно объявил, что КНДР победила коронавирус.