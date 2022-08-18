Эрдоган заявил об успешной реализации зерновой сделки
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Об этом он сказал по итогам прошедших во Львове трёхсторонних переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского и Генсека ООН Антониу Гутерреша.
«Стамбульские договорённости по безопасному экспорту на международные рынки по Чёрному морю зерна положительно отражаются не только на Украине, но и всём мире», — цитирует его ТАСС.
Он выразил надежду, что успех реализации «продуктовой сделки» создаст новые возможности для обеспечения стабильного мира, имея в виду урегулирование на Украине.
Ранее в Минобороны Турции заявили, что с Украины вывезли более 622 тыс. тонн зерна.