В МИД России приняли посла Израиля в Москве по его просьбе
- РИА Новости
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Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских отношений», — говорится в заявлении.
Также в ходе переговоров стороны затронули вопросы Ближнего Востока, представляющие взаимный интерес.
9 августа президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора затронули ситуацию вокруг Еврейского агентства для Израиля («Сохнут»).