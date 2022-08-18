В МИД России приняли посла Израиля в Москве по его просьбе

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов провёл переговоры с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви по его просьбе.

РИА Новости

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