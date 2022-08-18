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В МИД России приняли посла Израиля в Москве по его просьбе

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов провёл переговоры с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви по его просьбе.
В МИД России приняли посла Израиля в Москве по его просьбе
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских отношений», — говорится в заявлении.

Также в ходе переговоров стороны затронули вопросы Ближнего Востока, представляющие взаимный интерес.

9 августа президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора затронули ситуацию вокруг Еврейского агентства для Израиля («Сохнут»).

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