Литва выразила Китаю протест в связи с санкциями

В МИД Литвы заявили, что страна выразила свой протест Китаю в связи с введёнными китайской стороной санкциями в сфере транспорта и уже передала соответствующую ноту поверенному в делах КНР в Литве Цюй Байхуа.

Gettyimages.ru

© Saulius Zakarka / EyeEm

«Односторонние решения Китая являются ничем не обоснованными, нарушают международное право и суверенитет Литвы. Требуем их отзыва», — цитирует ТАСС заявление литовского ведомства. Как отмечает агентство, соответствующие санкции были объявлены из-за контактов литовских официальных лиц с Тайванем. 7 августа сообщалось, что на Тайвань прибыла делегация Литовской Республики во главе с замминистра транспорта и коммуникаций. После этого Китай ввёл санкции против заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайцюкевичюте за её визит на Тайвань.