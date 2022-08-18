Литва выразила Китаю протест в связи с санкциями
- Gettyimages.ru
- © Saulius Zakarka / EyeEm
«Односторонние решения Китая являются ничем не обоснованными, нарушают международное право и суверенитет Литвы. Требуем их отзыва», — цитирует ТАСС заявление литовского ведомства.
Как отмечает агентство, соответствующие санкции были объявлены из-за контактов литовских официальных лиц с Тайванем.
7 августа сообщалось, что на Тайвань прибыла делегация Литовской Республики во главе с замминистра транспорта и коммуникаций.
После этого Китай ввёл санкции против заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайцюкевичюте за её визит на Тайвань.