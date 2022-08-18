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Литва выразила Китаю протест в связи с санкциями

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В МИД Литвы заявили, что страна выразила свой протест Китаю в связи с введёнными китайской стороной санкциями в сфере транспорта и уже передала соответствующую ноту поверенному в делах КНР в Литве Цюй Байхуа.
Литва выразила Китаю протест в связи с санкциями
  • Gettyimages.ru
  • © Saulius Zakarka / EyeEm

«Односторонние решения Китая являются ничем не обоснованными, нарушают международное право и суверенитет Литвы. Требуем их отзыва», — цитирует ТАСС заявление литовского ведомства.

Как отмечает агентство, соответствующие санкции были объявлены из-за контактов литовских официальных лиц с Тайванем.

7 августа сообщалось, что на Тайвань прибыла делегация Литовской Республики во главе с замминистра транспорта и коммуникаций.

После этого Китай ввёл санкции против заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайцюкевичюте за её визит на Тайвань.

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