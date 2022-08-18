Путин обсудил с Видодо вопросы глобальной продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Индонезии Джоко Видодо вопросы развития российско-индонезийских отношений и глобальную продовольственную безопасность.

«Путин, в частности, информировал о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений», — говорится в заявлении Кремля.

Лидеры стран также обсудили продвижение ряда крупных двусторонних проектов в торгово-экономической сфере и подготовку к саммиту G20 на Бали в ноябре 2022 года.

Ранее издание South China Morning Post (SCMP) сообщало, что Индонезия может не согласиться на предложение Соединённых Штатов ограничить цены на российскую нефть, так как это будет означать введение санкций против России.