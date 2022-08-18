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Медведев: простые европейцы не хотят разрывать отношения с Россией

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Обычные граждане стран ЕС, в отличие от своих правительств, не горят желанием рвать контакты с Россией, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Медведев: простые европейцы не хотят разрывать отношения с Россией
  • РИА Новости

«Обычные граждане, судя по итогам соцопросов, здравый смысл не утратили. Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией», — написал он в своём Telegram.

По словам политика, европейские граждане хотят нормальных личных контактов,  российских энергоносителей в котельных, успешной торговли и российских туристов в своих музеях и кафе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдавать гражданам России туристические визы в Европу.

По её словам, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

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