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США и Тайвань осенью проведут первый раунд переговоров о налаживании торговых отношений

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Тайвань и США осенью этого года проведут первый раунд переговоров касательно сотрудничества в торговой сфере.
США и Тайвань осенью проведут первый раунд переговоров о налаживании торговых отношений
  • Gettyimages.ru
  • © shih-wei

Об этом сообщает Управление торгового представителя США.

«Мы планируем придерживаться амбициозного графика для достижения высоких стандартов обязательств и значимых результатов», — приводятся слова главы ведомства Сары Бьянки.

Она отметила, что Тайвань и США намерены развивать сотрудничество в 11 связанных с торговлей сферах.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что визит делегации конгресса США на Тайвань является провокационным.

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