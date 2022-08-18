США и Тайвань осенью проведут первый раунд переговоров о налаживании торговых отношений
- Gettyimages.ru
- © shih-wei
Об этом сообщает Управление торгового представителя США.
«Мы планируем придерживаться амбициозного графика для достижения высоких стандартов обязательств и значимых результатов», — приводятся слова главы ведомства Сары Бьянки.
Она отметила, что Тайвань и США намерены развивать сотрудничество в 11 связанных с торговлей сферах.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что визит делегации конгресса США на Тайвань является провокационным.