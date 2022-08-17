В МИД России назвали провокационным визит делегации конгресса США на Тайвань
- AP
«Позицию России вы прекрасно знаете, она неоднократно была озвучена и на высшем уровне, и нашим министром. Мы считаем провокационными визит Нэнси Пелоси на Тайвань и следующий визит американских конгрессменов туда», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что подобные шаги США не способствуют стабилизации ситуации и разогревают напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«И конечно, на экономике это неизбежным образом сказывается», — добавил он.
Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй поблагодарил Москву за оказанную после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань поддержку.