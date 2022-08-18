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Обозреватель Washington Examiner Роган заявил о «странном уважении» Индии к России

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Обозреватель Washington Examiner Том Роган заявил, что Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за «странного уважения» к России.
Обозреватель Washington Examiner Роган заявил о «странном уважении» Индии к России
  • Gettyimages.ru
  • © Gannet77

«Возьмём в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает тёплый приём высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», — высказал мнение Роган. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией серьёзно влияет на ситуацию в мире.

В начале августа в СМИ появилась информация, что Индия резко увеличила импорт товаров из России, чем нарушила планы Соединённых Штатов и их союзников по изоляции Москвы. 

По данным The Washington Post, с апреля по июнь 2022 года Индия закупила у России рекордные 7,74 млн т удобрений, а также увеличила поставки угля, нефти и подсолнечного масла.

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