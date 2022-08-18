Обозреватель Washington Examiner Роган заявил о «странном уважении» Индии к России
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«Возьмём в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает тёплый приём высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», — высказал мнение Роган. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией серьёзно влияет на ситуацию в мире.
В начале августа в СМИ появилась информация, что Индия резко увеличила импорт товаров из России, чем нарушила планы Соединённых Штатов и их союзников по изоляции Москвы.
По данным The Washington Post, с апреля по июнь 2022 года Индия закупила у России рекордные 7,74 млн т удобрений, а также увеличила поставки угля, нефти и подсолнечного масла.