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Independent: каждый третий британец не сможет оплачивать счёт за электроэнергию этой зимой

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Этой осенью 13 млн британцев влезут в долги за газ и электричество, а в январе число людей, которые не смогут оплачивать счета за электроэнергию, и вовсе может возрасти до каждого третьего, пишет The Independent.
Independent: каждый третий британец не сможет оплачивать счёт за электроэнергию этой зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Nicolas Economou/NurPhoto

«Становится всё более очевидно, что стремительный рост цен поглотит всю помощь, о которой было объявлено до сих пор», — заявила исполнительный директор Citizens Advice Клэр Мориарти, призвав к расширению поддержки наиболее уязвимых слоёв населения.

По словам экспертов энергетической консалтинговой компании Auxilione, счета за электроэнергию в Великобритании могут превысить £100 в неделю.

В компании также отметили, что если цены на газ не упадут в ближайшие месяцы, среднестатистическим домохозяйствам придётся платить около 4—5 тыс. фунтов стерлингов в год.

Подробнее — в материале Ино ТВ.

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