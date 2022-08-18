Independent: каждый третий британец не сможет оплачивать счёт за электроэнергию этой зимой
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«Становится всё более очевидно, что стремительный рост цен поглотит всю помощь, о которой было объявлено до сих пор», — заявила исполнительный директор Citizens Advice Клэр Мориарти, призвав к расширению поддержки наиболее уязвимых слоёв населения.
По словам экспертов энергетической консалтинговой компании Auxilione, счета за электроэнергию в Великобритании могут превысить £100 в неделю.
В компании также отметили, что если цены на газ не упадут в ближайшие месяцы, среднестатистическим домохозяйствам придётся платить около 4—5 тыс. фунтов стерлингов в год.
Подробнее — в материале Ино ТВ.