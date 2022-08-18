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МИД России: Москва не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая»

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Россия в ситуации с Тайванем не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая». Об этом заявил директор департамента международных организаций российского МИД Пётр Ильичёв.

Он отметил, что политика Вашингтона по сдерживанию стран, проводящих независимую политику, не стала успешной, а визиты американских чиновников на Тайвань чреваты подрывом региональной и международной стабильности.

«Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР», — приводит РИА Новости заявление Ильичёва.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин ценит заявление Москвы о поддержке принципа «одного Китая»

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