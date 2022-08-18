МИД России: Москва не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая»
Он отметил, что политика Вашингтона по сдерживанию стран, проводящих независимую политику, не стала успешной, а визиты американских чиновников на Тайвань чреваты подрывом региональной и международной стабильности.
«Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР», — приводит РИА Новости заявление Ильичёва.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин ценит заявление Москвы о поддержке принципа «одного Китая».