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Sun назвала презентацию концепт-проекта подлодки «Арктур» предупреждением Западу

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Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир назвал презентацию концепт-проекта российской атомной подлодки «Арктур» предупреждением Западу.
Sun назвала презентацию концепт-проекта подлодки «Арктур» предупреждением Западу
  • © ЦКБ "Рубин"

По его словам, Россия представила «свою самую современную подлодку» в качестве предупреждения Западу.

Также в статье говорится, что дизайн будущей подлодки является «радикальным».

Кроме того, автор считает, что некоторые элементы подлодки выполнены в стиле «злодеев из фильмов про Джеймса Бонда». 

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2022» впервые продемонстрирован макет ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Арктур», приспособленного для несения боевого дежурства в водах Арктики.

Представитель Центрального конструкторского бюро «Рубин» заявил, что атомную подлодку «Арктур» оснастят новым оружием.

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