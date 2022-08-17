Sun назвала презентацию концепт-проекта подлодки «Арктур» предупреждением Западу
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По его словам, Россия представила «свою самую современную подлодку» в качестве предупреждения Западу.
Также в статье говорится, что дизайн будущей подлодки является «радикальным».
Кроме того, автор считает, что некоторые элементы подлодки выполнены в стиле «злодеев из фильмов про Джеймса Бонда».
Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2022» впервые продемонстрирован макет ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Арктур», приспособленного для несения боевого дежурства в водах Арктики.
Представитель Центрального конструкторского бюро «Рубин» заявил, что атомную подлодку «Арктур» оснастят новым оружием.