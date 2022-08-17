Sun назвала презентацию концепт-проекта подлодки «Арктур» предупреждением Западу

Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир назвал презентацию концепт-проекта российской атомной подлодки «Арктур» предупреждением Западу.

По его словам, Россия представила «свою самую современную подлодку» в качестве предупреждения Западу.

Также в статье говорится, что дизайн будущей подлодки является «радикальным».

Кроме того, автор считает, что некоторые элементы подлодки выполнены в стиле «злодеев из фильмов про Джеймса Бонда».

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2022» впервые продемонстрирован макет ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Арктур», приспособленного для несения боевого дежурства в водах Арктики.

Представитель Центрального конструкторского бюро «Рубин» заявил, что атомную подлодку «Арктур» оснастят новым оружием.