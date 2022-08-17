Эрдоган анонсировал назначение посла Турции в Израиле в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Об этом администрация турецкого лидера сообщила в Twitter.

«Президент Эрдоган, касаясь принятого сегодня решения о взаимном назначении послов, сказал, что необходимые шаги по вопросу назначения нового посла будут предприняты в ближайшее время», — приводит заявление ТАСС.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решение назначить посла и восстановить дипотношения с Израилем.

Президент Израиля Ицхак Герцог, в свою очередь, заявил, что восстановление полных дипотношений с Турцией поспособствует укреплению экономических отношений, а также дружбе израильского и турецкого народов.