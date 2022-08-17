В ООН заявили о планах отправить больше судов с украинским зерном в Африку
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Таким образом он прокомментировал тот факт, что на данный момент только одно судно с продовольствием было отправлено из украинских портов в Африку.
По его словам, организация прикладывает все усилия для отправки как можно большего количества продовольствия в Африку.
«Как вы знаете, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Brave Commander уже отправилось туда», — цитирует его ТАСС.
Ранее российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия делает всё необходимое для стабилизации ситуации на мировом продовольственном рынке.