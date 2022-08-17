В ООН заявили о планах отправить больше судов с украинским зерном в Африку

ООН намерена отправить больше судов с украинским зерном в Африку, заявил заместитель представителя Генерального секретаря организации Фархан Хак.

Таким образом он прокомментировал тот факт, что на данный момент только одно судно с продовольствием было отправлено из украинских портов в Африку.

По его словам, организация прикладывает все усилия для отправки как можно большего количества продовольствия в Африку.

«Как вы знаете, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Brave Commander уже отправилось туда», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия делает всё необходимое для стабилизации ситуации на мировом продовольственном рынке.