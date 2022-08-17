Проректор китайского университета: «шахматная партия» США на Украине может утянуть мир в пропасть
- AP
По его словам, Соединённые Штаты пытаются восстановить ослабевающие позиции глобального гегемона, используя в своих интересах страны Евразии и в особенности Украину.
По мнению автора, в Вашингтоне рассматривают остальные страны в качестве пешек в своей «стратегической шахматной партии».
Ван Фань отметил, что подобная политика угрожает мировой безопасности.
В статье говорится, что если США будут придерживаться «старого мышления в эпоху больших перемен», то «могут привести мир в пропасть».
Ранее декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян спрогнозировал рост инфляции в мире в случае введения ограничения цен на российскую нефть, которое обсуждают западные страны.