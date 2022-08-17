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Проректор китайского университета: «шахматная партия» США на Украине может утянуть мир в пропасть

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Проректор Китайского университета иностранных дел Ван Фань заявил, что «стратегическая шахматная партия США» на Украине может утянуть мир в пропасть. Об этом он написал в своей статье для издания «Хуаньцю шибао».
Проректор китайского университета: «шахматная партия» США на Украине может утянуть мир в пропасть
  • AP

По его словам, Соединённые Штаты пытаются восстановить ослабевающие позиции глобального гегемона, используя в своих интересах страны Евразии и в особенности Украину.

По мнению автора, в Вашингтоне рассматривают остальные страны в качестве пешек в своей «стратегической шахматной партии».

Ван Фань отметил, что подобная политика угрожает мировой безопасности.

В статье говорится, что если США будут придерживаться «старого мышления в эпоху больших перемен», то «могут привести мир в пропасть».

Ранее декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян спрогнозировал рост инфляции в мире в случае введения ограничения цен на российскую нефть, которое обсуждают западные страны.

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