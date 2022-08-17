США закупят на Украине 150 тысяч тонн зерна для гуманитарной помощи Африке

США закупят у Украины 150 тыс. т зерна для гуманитарной помощи Африке, сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

«Правительство США через Агентство по международному развитию (USAID) в партнёрстве со Всемирной продовольственной программой потратит $68 млн на закупку, транспортировку и хранение до 150 тыс. метрических тонн украинского зерна для решения острой нехватки продовольствия», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Отмечается, что данная мера дополнит первоначальную отправку 23 тыс. т зерна для поддержки Африканского Рога, где происходит засуха.

Ранее временный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Фредерик Джей Кенни рассказал о большом интересе владельцев судов к участию в экспорте зерна с Украины.