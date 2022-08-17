военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

США закупят на Украине 150 тысяч тонн зерна для гуманитарной помощи Африке

Короткая ссылка
США закупят у Украины 150 тыс. т зерна для гуманитарной помощи Африке, сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен.
США закупят на Украине 150 тысяч тонн зерна для гуманитарной помощи Африке
  • Gettyimages.ru

«Правительство США через Агентство по международному развитию (USAID) в партнёрстве со Всемирной продовольственной программой потратит $68 млн на закупку, транспортировку и хранение до 150 тыс. метрических тонн украинского зерна для решения острой нехватки продовольствия», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Отмечается, что данная мера дополнит первоначальную отправку 23 тыс. т зерна для поддержки Африканского Рога, где происходит засуха.

Ранее временный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Фредерик Джей Кенни рассказал о большом интересе владельцев судов к участию в экспорте зерна с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить