Рябков заявил, что работа в венском формате по ядерной сделке с Ираном — уже на финишной прямой

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что работа по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в венском формате находится на финишной прямой.

«Работа в венском формате по восстановлению СВПД находится на финишной прямой. Не все вопросы пока закрыты, но интенсивные контакты по различным линиям продолжаются. Российская делегация тесно и продуктивно взаимодействует с коллегами», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты и Иран урегулировали основные вопросы, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.