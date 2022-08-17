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Рябков заявил, что работа в венском формате по ядерной сделке с Ираном — уже на финишной прямой

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что работа по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в венском формате находится на финишной прямой.
Рябков заявил, что работа в венском формате по ядерной сделке с Ираном — уже на финишной прямой
  • РИА Новости

«Работа в венском формате по восстановлению СВПД находится на финишной прямой. Не все вопросы пока закрыты, но интенсивные контакты по различным линиям продолжаются. Российская делегация тесно и продуктивно взаимодействует с коллегами», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты и Иран урегулировали основные вопросы, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 

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