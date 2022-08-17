Австралия прекратила договор об аренде Россией земли под строительство нового посольства

Власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия планировала построить новое посольство.

Об этом пишет news.com.au со ссылкой на заявление Национального столичного управления (NCA), занимающегося вопросами планирования и управления земельными ресурсами.

В материале говорится, что в декабре 2008 года NCA выдало России разрешение на аренду, в 2011 году было получено право на работы и строительство.

Согласно договору аренды, Россия обязалась построить здание в течение трёх лет, но проект так и не был завершён.

Глава управления Салли Барнс отметила, что незавершённые работы нарушают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведённой для дипломатических миссий.

«Хотя первоначальные работы уже начались, данный квартал уже много лет стоит как строительная площадка с незавершённым строительством», — сказала она.

Барнс добавила, что NCA обсуждало этот вопрос с российской стороной «на протяжении многих лет».

Как только место будет очищено, оно снова будет предложено для дипломатических целей.