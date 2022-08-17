Американист Рогулёв прокомментировал критику Байдена в конгрессе США
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По мнению американиста, «внешняя политика стала объектом политической внутренней борьбы в США».
«В целом эти высказывания мало что значат. Они просто показывают, что появляются законодатели, более-менее трезво мыслящие на общем антироссийском фоне, который в целом обеими партиями поддерживается», — считает Рогулёв.
Ранее в конгрессе США раскритиковали Байдена за вмешательство в ситуацию на Украине.
По мнению члена палаты представителей США от Республиканской партии Пола Госара, в сложившейся ситуации акцент стоит делать не на поставках вооружения Киеву, а на содействии переговорному процессу и достижении мира.