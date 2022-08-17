военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД России: Афганистан с момента вторжения США стал крупнейшей метамфетаминовой лабораторией

Короткая ссылка
Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что Афганистан с момента вторжения США стал крупнейшей метамфетаминовой лабораторией.

Об этом он сказал РИА Новости.

«За двадцатилетнее пребывание в этой стране США и их союзников по НАТО Афганистан превратился в наркогосударство: объём незаконного производства опиатов возрос почти в 40 раз по сравнению с уровнем 2001 года. Помимо того, он стал крупнейшей лабораторией по производству метамфетамина», — заявил Тарабрин.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что, несмотря на то что США «унесли ноги» из страны, они не могут стереть свою вину за её беды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить