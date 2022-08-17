МИД России: Афганистан с момента вторжения США стал крупнейшей метамфетаминовой лабораторией

Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что Афганистан с момента вторжения США стал крупнейшей метамфетаминовой лабораторией.

Об этом он сказал РИА Новости.

«За двадцатилетнее пребывание в этой стране США и их союзников по НАТО Афганистан превратился в наркогосударство: объём незаконного производства опиатов возрос почти в 40 раз по сравнению с уровнем 2001 года. Помимо того, он стал крупнейшей лабораторией по производству метамфетамина», — заявил Тарабрин.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что, несмотря на то что США «унесли ноги» из страны, они не могут стереть свою вину за её беды.