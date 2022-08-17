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Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ «вернуть» бывшие земли в пределах польских границ

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Председатель Национального банка страны Адам Глапинский в интервью Gazeta Polska заявил, что Германия хочет «вернуть» свои бывшие земли в пределах польских границ.

По его мнению, раньше перед властями Германии стояла задача объединения ФРГ и ГДР.

«С момента выполнения этой задачи речь начала идти о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Глапинского, среди руководства Германии также есть планы «подчинить себе» пояс стран между ФРГ и Россией.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко высказался о желании Польши заполучить Западную Украину. 

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