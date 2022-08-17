Axios: в Китае не верят, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань
Об этом информирует издание Axios.
«Цинь Ган отверг идею, что Байден не санкционировал визит Пелоси», — говорится в сообщении.
Кроме того, китайский посол отметил безосновательность сообщений о скорой попытке КНР решить силой вопрос, связанный с независимостью острова.
«Воссоединение произойдёт по возможности мирно — или с применением силы в случае необходимости», — приводит издание слова Цинь Гана.
Ранее глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что визит на Тайвань Пелоси — фарс, а вмешательство извне в ситуацию вокруг региона не приведёт ни к чему хорошему.
Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа.