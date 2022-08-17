Axios: в Китае не верят, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань

Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что китайские власти не верят в то, что американский лидер Джо Байден не согласовывал визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом информирует издание Axios.

«Цинь Ган отверг идею, что Байден не санкционировал визит Пелоси», — говорится в сообщении.

Кроме того, китайский посол отметил безосновательность сообщений о скорой попытке КНР решить силой вопрос, связанный с независимостью острова.

«Воссоединение произойдёт по возможности мирно — или с применением силы в случае необходимости», — приводит издание слова Цинь Гана.

Ранее глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что визит на Тайвань Пелоси — фарс, а вмешательство извне в ситуацию вокруг региона не приведёт ни к чему хорошему.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа.