Глава Минобороны КНР Фэнхэ назвал фарсом визит Пелоси на Тайвань

Визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси — это фарс, вмешательство извне в ситуацию вокруг региона не приведёт ни к чему хорошему, заявил глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ.

«Попытка вмешиваться извне не приведёт ни к чему хорошему. В начале текущего месяца спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань, что явилось полным фарсом», — цитирует его РИА Новости.

Министр напомнил о принадлежности Тайваня Китаю и назвал этот вопрос внутригосударственным.

Фэнхэ подчеркнул, что визит Пелоси на остров нанёс значительный удар по «фундаменту двусторонних отношений» США и КНР.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа.

Президент России Владимир Путин назвал её поездку авантюрой, отметив, что таким образом США предприняли сознательную попытку эскалации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.