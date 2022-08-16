Глава Минобороны КНР Фэнхэ назвал фарсом визит Пелоси на Тайвань
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«Попытка вмешиваться извне не приведёт ни к чему хорошему. В начале текущего месяца спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань, что явилось полным фарсом», — цитирует его РИА Новости.
Министр напомнил о принадлежности Тайваня Китаю и назвал этот вопрос внутригосударственным.
Фэнхэ подчеркнул, что визит Пелоси на остров нанёс значительный удар по «фундаменту двусторонних отношений» США и КНР.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа.
Президент России Владимир Путин назвал её поездку авантюрой, отметив, что таким образом США предприняли сознательную попытку эскалации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.