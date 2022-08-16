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Минобороны России заявило о пересечении Израилем линии разграничения на Голанских высотах

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Танк ВС Израиля пересёк линию разграничения на Голанских высотах и направил орудие в сторону сирийских военных. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.
Минобороны России заявило о пересечении Израилем линии разграничения на Голанских высотах
  • Legion-Media

«По информации сирийской стороны, в 13:00 15 августа танк Армии обороны Израиля выехал со стороны горы Телль-Эль-Фарас в направлении населённого пункта Эс-Сабах, далее в направлении населённого пункта Айн-Айсах», — приводит РИА Новости его слова.

Герасимов добавил, что танк остановился на десять минут, после чего демонстративно направил ствол в сторону позиций армии САР за линией разграничения «Браво».

«После чего убыл в обратном направлении», — сообщил он.

Ранее начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков заявил, что Сирия с подачи Соединённых Штатов может превратиться в зону израильско-иранского противостояния

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