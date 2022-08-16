Генштаб ВС России: Сирия может стать зоной противостояния Ирана и Израиля с подачи США

Сирия с подачи Соединённых Штатов может превратиться в зону израильско-иранского противостояния. Об этом заявил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков.

«С подачи США существует угроза превращения Сирии в арену израильско-иранского противостояния», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.

Ранее в Минобороны Сирии заявили, что трое сирийских военных погибли, ещё несколько получили ранения при атаке израильских ВВС на предместье Дамаска и провинцию Тартус.

В июле агентство SANA сообщало, что система противовоздушной обороны уничтожает ракеты в небе над сирийской столицей Дамаском.

В результате обстрела Дамаска со стороны Израиля погибли трое сирийских военных, ещё семеро пострадали.