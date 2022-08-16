В ООН высоко оценили разговор Гутерреша с Шойгу
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«Генеральный секретарь провёл очень хороший телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вчера», — приводит ТАСС слова представителя Генсека Стефана Дюжаррика на брифинге.
Отмечается, что стороны обсудили темы договорённостей по экспорту зерна по Чёрному морю, а также содействия экспорту продовольствия и удобрений из России на глобальные рынки.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.