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В ООН высоко оценили разговор Гутерреша с Шойгу

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В ООН высоко оценили переговоры главы Всемирной организации Антониу Гутерреша с министром обороны России Сергеем Шойгу.
В ООН высоко оценили разговор Гутерреша с Шойгу
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Генеральный секретарь провёл очень хороший телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вчера», — приводит ТАСС слова представителя Генсека Стефана Дюжаррика на брифинге.

Отмечается, что стороны обсудили темы договорённостей по экспорту зерна по Чёрному морю, а также содействия экспорту продовольствия и удобрений из России на глобальные рынки.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.

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