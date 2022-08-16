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Генштаб ВС России заявил об открытости страны к взаимодействию со всеми странами АТР

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Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что российская сторона открыта для взаимодействия со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Генштаб ВС России заявил об открытости страны к взаимодействию со всеми странами АТР
  • globallookpress.com

Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании «Региональные аспекты глобальной безопасности: Азиатско-Тихоокеанский регион» на X Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2022).

«Мы открыты для взаимодействия со всеми странами региона, выступаем за практическую направленность такого сотрудничества на основе взаимного доверия и транспарентности», — цитирует его ТАСС.

Ранее Познихир заявил, что США прорабатывают возможность размещения баллистических ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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