Генштаб ВС России заявил об открытости страны к взаимодействию со всеми странами АТР

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что российская сторона открыта для взаимодействия со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании «Региональные аспекты глобальной безопасности: Азиатско-Тихоокеанский регион» на X Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2022).

«Мы открыты для взаимодействия со всеми странами региона, выступаем за практическую направленность такого сотрудничества на основе взаимного доверия и транспарентности», — цитирует его ТАСС.

Ранее Познихир заявил, что США прорабатывают возможность размещения баллистических ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.