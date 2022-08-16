Политолог поддержал заявление Компартии Италии об утрате суверенитета Евросоюза

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Компартии Италии призвали страну выйти из ЕС из-за утраты Евросоюзом суверенитета.

«В данном случае это абсолютно правомерное суждение. Нужно признать, что государства Евросоюза утратили значимую часть суверенитета», — сказал политолог.

По его мнению, у данного процесса есть две составляющие.

«С одной стороны, идёт процесс утраты суверенитета в рамках добровольной передачи полномочий структурам Евросоюза. Де-факто важные и ключевые для государств решения принимаются на уроне евробюрократии. В качестве примера можно привести те решения, которые принимались в рамках миграционной политики, в рамках антиковидных ограничений и в рамках нынешней санкционной политики в адрес России. В каждом случае Евросоюз принуждает страны, входящие в него, следовать общей линии. И при этом не важно, отвечает это интересам данной страны или нет», — пояснил Шаповалов.

Он добавил, что вторым важным фактором является утрата военно-политической составляющей суверенитета странами — членами НАТО.

«Размещение в Италии американских войск (а Италия буквально напичкана американскими военными базами) привело к тому, что страна лишилась значимой части своего суверенитета… В этих обстоятельствах фактически можно вести речь о том, что Италия не властна принимать решения ни в военной, ни в политической, ни в экономической сфере», — отметил политолог.

В заключение собеседник RT обратил внимание на тот факт, что сейчас значительная часть населения Италии выступает против санкций, но итальянское государство продолжает слепо следовать политике Брюсселя и Вашингтона.

Ранее глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо заявил, что Евросоюз утратил свой суверенитет и Италия должна покинуть его.