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В компартии Италии призвали страну выйти из ЕС из-за утраты Евросоюзом суверенитета

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Евросоюз утратил свой суверенитет, и Италия должна покинуть его, заявил глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо.
В компартии Италии призвали страну выйти из ЕС из-за утраты Евросоюзом суверенитета
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Он подчеркнул, что европейские лидеры не раз «продавали себя» США. По словам политика, Рим должен выйти из ЕС и отказаться от всех обязательств, которые «ограничивают суверенитет Италии».

«Ключевым моментом является выход из ЕС и, следовательно, из всех обязательств, включая эту фиктивную валюту евро, которая растворила национальный суверенитет», — цитирует его РИА Новости.

Ломбардо призвал восстановить суверенитет страны через проведение собственной внешней и военной политики.

14 июля премьер Италии Марио Драги объявил о решении подать в отставку.

Между тем президент страны Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.

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