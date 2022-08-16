В компартии Италии призвали страну выйти из ЕС из-за утраты Евросоюзом суверенитета

Евросоюз утратил свой суверенитет, и Италия должна покинуть его, заявил глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо.

Он подчеркнул, что европейские лидеры не раз «продавали себя» США. По словам политика, Рим должен выйти из ЕС и отказаться от всех обязательств, которые «ограничивают суверенитет Италии».

«Ключевым моментом является выход из ЕС и, следовательно, из всех обязательств, включая эту фиктивную валюту евро, которая растворила национальный суверенитет», — цитирует его РИА Новости.

Ломбардо призвал восстановить суверенитет страны через проведение собственной внешней и военной политики.

14 июля премьер Италии Марио Драги объявил о решении подать в отставку.

Между тем президент страны Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.