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Власти Китая призвали сторонников независимости Тайваня одуматься

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Китай призвал выступающих за независимость Тайваня одуматься, «пока не поздно», заявил официальный представитель Канцелярии ЦК Компартии КНР по делам острова.

По его словам, решение о признании независимости Тайваня противоречило бы ходу истории.

«Мы со всей серьёзностью предупреждаем, что твердолобые сторонники независимости Тайваня должны одуматься, пока не поздно, если они осмелятся бросить вызов закону, они будут строго наказаны», — приводит его слова РИА Новости.

Представитель Канцелярии партии подчеркнул, что не стоит недооценивать твёрдую решимость китайских властей отстаивать государственный суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее стало известно, что Китай внёс семь чиновников Тайваня в список сторонников независимости острова и намерен ввести против них санкции.

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