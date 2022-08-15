Глава Пентагона Остин заболел коронавирусом

Министр обороны США Ллойд Остин заболел COVID-19.

Об этом говорится в обнародованном заявлении министра.

«Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус», — сказал Остин.

По словам министра, у него умеренные симптомы.

Остин заявил, что следующие пять дней будет находиться дома на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла, вакцинировавшийся от коронавируса четыре раза, заболел COVID-19.