Глава фармацевтической компании Pfizer Бурла заболел коронавирусом

Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла, вакцинировавшийся от коронавируса четыре раза, заболел COVID-19.

Об этом он рассказал в своём Twitter-аккаунте.

«Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус», — сообщил Бурла.

Он добавил, что «благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer — BioNTech.

По его словам, он чувствует себя хорошо, у него «очень слабовыраженные симптомы».

Бурла рассказал, что начал принимать препарат Paxlovid.

Ранее американский президент Джо Байден перенёс COVID-19.