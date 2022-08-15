Глава фармацевтической компании Pfizer Бурла заболел коронавирусом
- AP
- © Giannis Papanikos
Об этом он рассказал в своём Twitter-аккаунте.
«Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус», — сообщил Бурла.
Он добавил, что «благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer — BioNTech.
По его словам, он чувствует себя хорошо, у него «очень слабовыраженные симптомы».
Бурла рассказал, что начал принимать препарат Paxlovid.
Ранее американский президент Джо Байден перенёс COVID-19.