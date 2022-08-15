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Глава фармацевтической компании Pfizer Бурла заболел коронавирусом

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Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла, вакцинировавшийся от коронавируса четыре раза, заболел COVID-19.
Глава фармацевтической компании Pfizer Бурла заболел коронавирусом
  • AP
  • © Giannis Papanikos

Об этом он рассказал в своём Twitter-аккаунте.

«Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус», — сообщил Бурла.

Он добавил, что «благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer — BioNTech.

По его словам, он чувствует себя хорошо, у него «очень слабовыраженные симптомы».

Бурла рассказал, что начал принимать препарат Paxlovid.

Ранее американский президент Джо Байден перенёс COVID-19.

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