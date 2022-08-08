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Байден появился на публике после перенесённого COVID-19

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Американский президент Джо Байден появился на публике после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.
Байден появился на публике после перенесённого COVID-19
  • AP

Байден, отвечая на вопрос журналистов о своём самочувствии, заявил, что у него всё хорошо. 

Отмечается, что Байден по разрешению врача отправился в свою резиденцию в штат Делавэр. После этого они вместе с супругой направились в штат Кентукки для встречи с пострадавшими в результате наводнений. 

6 августа сообщалось, что Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Позже стало известно, что Байден сдал второй отрицательный тест на коронавирус.

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