Байден появился на публике после перенесённого COVID-19

Американский президент Джо Байден появился на публике после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.

Байден, отвечая на вопрос журналистов о своём самочувствии, заявил, что у него всё хорошо.

Отмечается, что Байден по разрешению врача отправился в свою резиденцию в штат Делавэр. После этого они вместе с супругой направились в штат Кентукки для встречи с пострадавшими в результате наводнений.

6 августа сообщалось, что Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Позже стало известно, что Байден сдал второй отрицательный тест на коронавирус.