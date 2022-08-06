Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Тест американского президента Джо Байдена на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом говорится в сообщении врача Белого дома.

Уточняется, что Байден прекратит соблюдать строгую самоизоляцию, когда его тест на коронавирус во второй раз будет отрицательным.

Накануне сообщалось, что Байден снова получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, но симптомы заболевания практически исчезли.

Впервые Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию 21 июля, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат, и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19. Спустя несколько дней он снова сдал положительный тест на коронавирус.