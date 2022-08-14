военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Саудовская фирма вложила более $500 млн в «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ

Короткая ссылка
Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding вложила более $500 млн в «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.
Саудовская фирма вложила более $500 млн в «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на отчёт фирмы, который она опубликовала в своих соцсетях.

Согласно распространённым данным, в феврале текущего года фирма инвестировала $365 млн в американские депозитарные расписки «Газпрома».

В глобальные депозитарные списки «Роснефти» компания вложила $52 млн.

Что касается ЛУКОЙЛа, то с февраля по март 2022 года фирма инвестировала почти $109 млн в американские депозитарные расписки данной российской компании.

В июле СМИ сообщали, что Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута во II квартале текущего года с целью производства электроэнергии.

В августе кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить