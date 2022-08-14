Саудовская фирма вложила более $500 млн в «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ

Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding вложила более $500 млн в «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на отчёт фирмы, который она опубликовала в своих соцсетях.

Согласно распространённым данным, в феврале текущего года фирма инвестировала $365 млн в американские депозитарные расписки «Газпрома».

В глобальные депозитарные списки «Роснефти» компания вложила $52 млн.

Что касается ЛУКОЙЛа, то с февраля по март 2022 года фирма инвестировала почти $109 млн в американские депозитарные расписки данной российской компании.

В июле СМИ сообщали, что Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута во II квартале текущего года с целью производства электроэнергии.

В августе кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.