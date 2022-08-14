Экс-офицер ЦРУ заявил о превращении Украины в испытательный полигон

Бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в подкасте Лекса Фридмана выразил уверенность, что Соединённые Штаты стремятся извлечь максимальную выгоду для себя из украинского кризиса и превращают страну в испытательный полигон.

«США разрабатывают новые вооружения, наращивают собственную военную мощь и отправляют оружие на Украину. Они тестируют разработки в бою, что просто бесценно для их военно-промышленного комплекса, ведь не нужно рисковать собственными людьми», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, основное преимущество, получаемое Вашингтоном от поддержки Киева, заключается в том, что США получают всю необходимую информацию об испытаниях оружия, при этом ничем не рискуя.

Также Бустаманте подчеркнул, что американская помощь на деле превращается в долговое бремя Украины.

«Давайте не будем забывать, что у Киева нет ничего, кроме закона о ленд-лизе, который прямо сейчас ввергает Украину в огромные долги перед Западом», — отметил он.

Отдельно он также обратил внимание на бессмысленность антироссийских санкций, введённых западными странами.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников пригласил западных производителей вооружения использовать украинскую территорию как полигон для тестирования нового оружия.

По словам Резникова, одним из примеров вооружения, которое было испытано на Украине, стала польская артиллерийская система Krab.