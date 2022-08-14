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Спикер парламента Венгрии назвал политику антироссийских санкций ЕС «насквозь ошибочной»

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Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что политика антироссийских санкций, проводимая странами Европейского союза, насквозь ошибочна.
Спикер парламента Венгрии назвал политику антироссийских санкций ЕС «насквозь ошибочной»
  • Gettyimages.ru
  • © stevenallan

Кёвер посоветовал лидерам европейских стран изучить турецкую пословицу: «Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой».

«Это полезное знание, потому что лидеры ЕС… со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой», — приводит РИА Новости его слова на фестивале традиций гуннов и тюрков «Курултай».

По мнению венгерского парламентария, итогом такой политики лидеров стран ЕС станет разрушение европейской экономики.

Кёвер подчеркнул, что преодолеть возникший кризис между Западом и Востоком можно только путём взаимного уважения.

Ранее бывший премьер-министр Словакии и лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не работают, а Запад просто «сошёл с ума», решив их ввести.

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