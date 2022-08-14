Спикер парламента Венгрии назвал политику антироссийских санкций ЕС «насквозь ошибочной»

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что политика антироссийских санкций, проводимая странами Европейского союза, насквозь ошибочна.

Кёвер посоветовал лидерам европейских стран изучить турецкую пословицу: «Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой».

«Это полезное знание, потому что лидеры ЕС… со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой», — приводит РИА Новости его слова на фестивале традиций гуннов и тюрков «Курултай».

По мнению венгерского парламентария, итогом такой политики лидеров стран ЕС станет разрушение европейской экономики.

Кёвер подчеркнул, что преодолеть возникший кризис между Западом и Востоком можно только путём взаимного уважения.

Ранее бывший премьер-министр Словакии и лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не работают, а Запад просто «сошёл с ума», решив их ввести.