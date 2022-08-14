Спикер парламента Венгрии назвал политику антироссийских санкций ЕС «насквозь ошибочной»
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Кёвер посоветовал лидерам европейских стран изучить турецкую пословицу: «Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой».
«Это полезное знание, потому что лидеры ЕС… со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой», — приводит РИА Новости его слова на фестивале традиций гуннов и тюрков «Курултай».
По мнению венгерского парламентария, итогом такой политики лидеров стран ЕС станет разрушение европейской экономики.
Кёвер подчеркнул, что преодолеть возникший кризис между Западом и Востоком можно только путём взаимного уважения.
Ранее бывший премьер-министр Словакии и лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не работают, а Запад просто «сошёл с ума», решив их ввести.