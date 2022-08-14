Захарова заявила о готовности России к конкретным действиям по обмену заключёнными с США

Россия готова к конкретным действиям по обмену заключёнными с Соединёнными Штатами. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

«Я ещё раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счёт», — цитирует её ТАСС.

Таким образом она ответила на вопрос, насколько велики шансы обмена заключённого в американской тюрьме россиянина Виктора Бута до конца текущего года.

Весте с этим Захарова выразила мнение, что работа по обмену заключёнными должна проводиться «не у микрофонов».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.