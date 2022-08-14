RND: в Германии до сих пор находится десять российских самолётов
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Об этом информирует редакционное объединение RND со ссылкой на немецкий Минтранс.
«Самолётам запрещены взлёты и полёты в соответствии с санкционным режимом ЕС, они не могут использоваться своими владельцами, и их нельзя отправить в другие места», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что российские самолёты находятся в аэропортах Лейпцига, Кёльна, Франкфурта, Баден-Бадена и Мюнхена.
Все они, уточнили в ведомстве, использовались для деловых поездок.
Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.
До этого Чехия, Литва, Австрия, Португалия, Германия, Дания, Канада, Франция, Кипр и ряд других стран объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.