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RND: в Германии до сих пор находится десять российских самолётов

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Около десяти принадлежащих России самолётов до сих пор находится в аэропортах Германии из-за закрытия воздушного пространства стран Европейского союза и введения санкций.
RND: в Германии до сих пор находится десять российских самолётов
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography Ltd

Об этом информирует редакционное объединение RND со ссылкой на немецкий Минтранс. 

«Самолётам запрещены взлёты и полёты в соответствии с санкционным режимом ЕС, они не могут использоваться своими владельцами, и их нельзя отправить в другие места», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что российские самолёты находятся в аэропортах Лейпцига, Кёльна, Франкфурта, Баден-Бадена и Мюнхена.

Все они, уточнили в ведомстве, использовались для деловых поездок.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

До этого ЧехияЛитваАвстрияПортугалияГерманияДанияКанадаФранцияКипр и ряд других стран объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.

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