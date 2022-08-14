RND: в Германии до сих пор находится десять российских самолётов

Около десяти принадлежащих России самолётов до сих пор находится в аэропортах Германии из-за закрытия воздушного пространства стран Европейского союза и введения санкций.

Об этом информирует редакционное объединение RND со ссылкой на немецкий Минтранс.

«Самолётам запрещены взлёты и полёты в соответствии с санкционным режимом ЕС, они не могут использоваться своими владельцами, и их нельзя отправить в другие места», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что российские самолёты находятся в аэропортах Лейпцига, Кёльна, Франкфурта, Баден-Бадена и Мюнхена.

Все они, уточнили в ведомстве, использовались для деловых поездок.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

До этого Чехия, Литва, Австрия, Португалия, Германия, Дания, Канада, Франция, Кипр и ряд других стран объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.