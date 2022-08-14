военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

WP: страны на восточном фланге НАТО призвали США ускорить поставки вооружения

Короткая ссылка
Страны Балтии и ряд государств в Восточной Европе призвали США ускорить поставки вооружений. Об этом пишет газета The Washington Post (WP)​​​​​​.

«Реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения... боевой мощи», — приводит издание слова канцлера Минобороны Эстонии Кусти Сальма.

Отмечается, что ряд стран Восточной Европы настаивают на увеличении численности американских военных в регионе, чтобы «держать Москву в страхе».

Ранее представительство США в НАТО сообщило, что Вашингтон принял решение перебросить в страны Европы элитную 101-ю воздушно-десантную дивизию для «защиты восточного фланга НАТО».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить