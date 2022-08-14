WP: страны на восточном фланге НАТО призвали США ускорить поставки вооружения

Страны Балтии и ряд государств в Восточной Европе призвали США ускорить поставки вооружений. Об этом пишет газета The Washington Post (WP)​​​​​​.

«Реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения... боевой мощи», — приводит издание слова канцлера Минобороны Эстонии Кусти Сальма.

Отмечается, что ряд стран Восточной Европы настаивают на увеличении численности американских военных в регионе, чтобы «держать Москву в страхе».

Ранее представительство США в НАТО сообщило, что Вашингтон принял решение перебросить в страны Европы элитную 101-ю воздушно-десантную дивизию для «защиты восточного фланга НАТО».