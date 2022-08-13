США приняли решение направить в Европу элитную воздушно-десантную дивизию

Соединённые Штаты приняли решение перебросить в страны Европы элитную 101-ю воздушно-десантную дивизию для «защиты восточного фланга НАТО».

«Спустя 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная под названием «Кричащие орлы», возвращается в Европу», — говорится в сообщении представительства США в НАТО в Twitter.

Отмечается, что около 2,4 тыс. военных будут размещены на территориях Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии для «защиты восточного фланга НАТО» и «сдерживания противников» альянса.

Ранее в пресс-службе Сухопутных войск США заявили, что осенью в Европу направят порядка 260 американских военных для «поддержки европейских союзников» в НАТО.