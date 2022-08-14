В ЕС указали Грузии на недостатки в реформах для перехода на новый этап евроинтеграции

В специальном докладе к заседанию Совета ассоциации ЕС — Грузия Евросоюз указал Тбилиси на недостатки реформ, необходимых стране для перехода на новый этап евроинтеграции.

«Мы констатировали откат на таких ключевых направлениях, как верховенство закона, управление и права человека... Ей (Грузии. — RT) необходимо продемонстрировать ответственный и последовательный подход, соответствующий заявленным целям и устремлениям граждан», — приводит европейская внешнеполитическая служба цитату Жозепа Борреля.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели отметил, что ключевое значение в предоставлении статуса кандидата в ЕС для Грузии будет иметь приверженность страны демократии, судебной реформе, укрепление верховенства права, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что властям Украины, Молдавии и Грузии предстоит проделать «домашнюю работу» перед переходом к новому этапу присоединения к Евросоюзу.