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Премьер Белоруссии сообщил, что товарооборот страны с ЕС достиг $3 млрд

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Белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил, что товарооборот Белоруссии со странами Европейского союза в текущем году уже достиг $3 млрд.
Премьер Белоруссии сообщил, что товарооборот страны с ЕС достиг $3 млрд
  • Gettyimages.ru

«Несмотря на введение эмбарго на ряд белорусских экспортных позиций — деревообработка, металлопродукция, нефтепродукты, минеральные удобрения, мы всё равно продолжаем торговать с Евросоюзом», — приводит его слова ТАСС.

По информации Головченко, по сравнению с аналогичными данными предыдущего года выросли показатели экспорта в такие страны, как Польша, Чехия и Испания.

В июне Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения.

Также новые ограничения охватывают государственную телерадиовещательную компанию «Белтелерадио» и ряд компаний, производящих табачные изделия.

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