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Генсек ООН Гутерреш осудил нападение на писателя Рушди

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на британского писателя Салмана Рушди и заявил, что оно ничем не может быть оправдано. Об этом говорится в заявлении официального представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика.
Генсек ООН Гутерреш осудил нападение на писателя Рушди
  • РИА Новости

По его словам, Гутерреш был потрясён новостью о нападении на писателя.

«Насилие ни в коем случае не может быть реакцией на сказанные или написанные другими слова при осуществлении ими свободы мнений», — приводит слова заявления ТАСС.

Также Генсек пожелал Рушди скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу.

По информации газеты The New York Times, Рушди после нападения находится на ИВЛ.

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