Генсек ООН Гутерреш осудил нападение на писателя Рушди
- РИА Новости
По его словам, Гутерреш был потрясён новостью о нападении на писателя.
«Насилие ни в коем случае не может быть реакцией на сказанные или написанные другими слова при осуществлении ими свободы мнений», — приводит слова заявления ТАСС.
Также Генсек пожелал Рушди скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.
Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу.
По информации газеты The New York Times, Рушди после нападения находится на ИВЛ.