МИД России назвал высылку дипломата из Черногории эпизодом «гибридной кампании» Запада

В МИД России заявили, что высылка российского дипломата из Черногории является эпизодом развязанной западными странами «гибридной кампании» против Москвы.

Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России», — говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что высылка российского дипломата лишена причин и логики.

В российском МИД отметили, что Россия видит в данном шаге Подгорицы нежелание и неспособность «отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии».

В заявлении также сказано, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Черногории.

12 августа в МИД Черногории заявили об объявлении российского дипломата персоной нон грата.

В МИД России пообещали дать соответствующий ответ стране.