МИД России назвал высылку дипломата из Черногории эпизодом «гибридной кампании» Запада
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
«Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России», — говорится в заявлении.
Захарова подчеркнула, что высылка российского дипломата лишена причин и логики.
В российском МИД отметили, что Россия видит в данном шаге Подгорицы нежелание и неспособность «отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии».
В заявлении также сказано, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Черногории.
12 августа в МИД Черногории заявили об объявлении российского дипломата персоной нон грата.
В МИД России пообещали дать соответствующий ответ стране.